PSG, Leonardo vola in Cina per incontrare Neymar: le ultime

PSG NEYMAR LEONARDO / Leonardo in 'missione' in Cina per provare a convincere Neymar.

Secondo quanto riportato da 'Sport', il direttore sportivo delraggiungerà la squadra nella tournée asiatica per fare il punto sul mercato con, ma soprattutto incontrare il fuoriclasse brasiliano: l'ex dirigente del Milan comunicherà l'intenzione del club di trattenerlo almeno per un'altra stagione, date le difficoltà nel cederlo in questa sessione estiva di calciomercato .

Per il momento, però, l'ex Barcellona non cambia idea e continua a spingere per un ritorno in blaugrana. Nel caso cui il classe 1992 ribadirà con fermezza la propria posizione, il club parigino sarà con ogni probabilità costretto a negoziare la sua cessione. Il Barcellona resta alla finestra in attesa di ulteriori sviluppi.