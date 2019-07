p>CALCIOMERCATO BARCELLONA ZENIT MALCOM /lascia ile presto diventerà un nuovo giocatore dello come anticipato da 'Calciomercato.it', la squadra russa ha mostrato sin da subito un forte interesse per l'esterno brasiliano ex, vicino in passato allo sbarco in Italia. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

L'affare si sta chiudendo per 40 milioni di euro più bonus. L'esterno brasiliano, a un passo dalla Roma nella passata estate e accostato al Napoli di recente, si legherà al club russo con un contratto di cinque anni.