NAPOLI DE NAPOLI ICARDI MERCATO GIAMPAOLO/ Il possibilie arrivo di Icardi ai partenopei, le trattative di mercato, il giudizio su Giampaolo. Questi e altri i temi contenuti nell'intervista rilasciata in esclusiva a Calciomercato.it da Fernando De Napoli, due scudetti conquistati con il Napoli di Maradona e uno con la maglia del Milan.

In attesa di altri colpi sul mercato, che Napoli vedi?

"Al momento ancora da secondo posto. Spero che ad Ancelotti verranno presi i giocatori che chiede".

Uno di questi è James Rodriguez, cosa ne pensi del giocatore colombiano?

"Il mister lo conosce bene e se lo vuole significa che è adatto per il Napoli".

Nel giro di attaccanti che si sta profilando, si parla anche della possibilità di Icardi ai partenopei.

"Assolutamente sì".

Con l'argentino il Napoli può pensare allo scudetto?

"Sì, con lui potrebbe spezzare il dominio dei bianconeri. E' un giocatore giovane, segna tanti gol, peraltro ha tanta rabbia dentro e grande voglia di riscatto dopo quanto accaduto nell'ultima stagione. Il Napoli in difesa e a centrocampo è forte, manca proprio un attaccante come l'argentino. Milik è un buon giocatore, ma Icardi è di un altro livello. Il prossimo anno, peraltro, sarà il secondo di Ancelotti, elemento da non trascurare".

Il Milan invece vive un momento storico certamente non facile. Sta attuando una sorta di rivoluzione e in panchina si è affidato a Giampaolo. Un tuo giudizio...

"Il Milan è' in fase di ricostruzione. Sono molto fiducioso in Boban e Maldini, li ho conosciuti, sono due persone serie. Se hanno preso Giampaolo vuol dire che è l'allenatore giusto in questo momento. Certo lui deve subito inserirsi nel nuovo contesto e capire la mentalità della società".

Secondo te avrà più difficoltà Sarri alla Juventus o Conte all'Inter?

"Penso Conte. La Juventus ha giocatori abituati a vincere, uno su tutti Ronaldo. Certo Sarri dovrà fare degli schemi funzionali al portoghese, come noi facevamo con Maradona. Conte invece dovrà creare una certa mentalità a giocatori che invece hanno vinto poco. Non sarà facile".