CALCIOMERCATO BOLOGNA PULGAR / Il mercato da 50 milioni condotto dalla dirigenza sta facendo sognare i tifosi del Bologna che ora ambiscono a qualcosa in più di una semplice salvezza.

C'è però da risolvere all'interno dell'ambiente rossoblu la grana Pulgar: il centrocampista cileno è stato uno dei protagonisti della cavalcata trionfale della squadra rossoblu che nella seconda parte dello scorso campionato, sotto la guida di Sinisaè riuscita a salvarsi dopo una prima parte molto deludente. Nei giorni scorsi ha dichiarato di volersene andare per questo è previsto un face to face con il presidente Saputo in questi giorni per affrontare il discorso sul futuro.