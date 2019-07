CALCIOMERCATO UDINESE DE PAUL / Rodrigo De Paul è tornato in Italia e ha ripreso ad allenarsi con l'Udinese dopo le fatiche in Copa America con la sua Argentina. Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', l'argentino è tornato carico: ha un programma di lavoro personalizzato, ma già ieri ha lavorato con un gruppetto di sette compagni e vuole subito ritrovare la forma fisica ideale.

Il club non ha fretta ed esigenza di cederlo, come più volte ribadito dal ds, e lo stesso giocatore non dà segnali di malcontento. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Capitolo entrata. A centrocampo la pista più calda è quella che porta al brasiliano dell’Hannover Walace. Mentre a sinistra si lavora per il ritorno a Udine dell’olandese Marvin Zeegelaar che ha fatto molto bene nella seconda parte della stagione quando è arrivato in bianconero.