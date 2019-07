Calciomercato Napoli, futuro James Rodriguez: c'è l'indizio

CALCIOMERCATO NAPOLI JAMES RODRIGUEZ REAL MADRID / Nonostante tutto, il Napoli spera ancora nel colpo James Rodriguez.

Il colombiano, per il momento, è stato trattenuto aldopo il grave infortunio di, ma non è stato convocato per i prossimi impegni dei Blancos. Segno chenon sembra convinto di puntare su di lui. Il giocatore, a sua volta, pare vedere un futuro lontano da Valdedebas. L'indizio arriva dai suoi movimenti social: James non segue più infatti il profilo del Real né su Twitter né su Instagram.