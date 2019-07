Calciomercato Juventus, Dybala: i motivi della cessione

CALCIOMERCATO JUVE DYBALA / La Juventus ha deciso di vendere Dybala per motivi tattici ed economici. Il modulo di Sarri non valorizza infatti le qualità dell'argentino, reduce tra l'altro da una stagione deludente con l'arrivo di Cristiano Ronaldo. Domani il calciatore avrà un confronto con il tecnico bianconero sul suo nuovo ruolo: una sorta di falso nueve. Ma il faccia a faccia tra i due non condizionerà più di tanto le scelte di calciomercato della società.

Inter alla finestra: Marotta conosce bene Dybala

Nedved, infatti, in occasione del sorteggio del nuovo calendario di serie A, è stato chiaro: "Ci sono delle proposte per Paulo che approfondiremo". Insomma, i bianconeri votanoma attendono risposte dall'agente dell'ex Palermo, a colloquio con i Red Devils dopo i contatti dei giorni scorsi. La richiesta è molto alta: 10 milioni di euro a stagione.

E il Psg e il Tottenham? Restano alla finestra, ma il ds Paratici sa che la valutazione di Dybala può toccare quota 80 milioni solo se viene inserito all'interno di scambio. Intanto l'Inter segue tutte le evoluzioni, aspettando novità proprio dall'argentino bianconero, che Beppe Marotta conosce molto bene. Vietato però in questa fase trascurare il piano B formato da Cavani e Rebic.