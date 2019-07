p>CALCIOMERCATO JUVENTUS MANCHESTER UNITED LUKAKU DYBALA / Laè pronta ad accogliere subito Romelu, scippandolo di fatto all'ma per arrivare alla conclusione dell'affare serve il sì definitivo di, contropartita tecnica scelta nell'affare con il. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Gli aggiornamenti che arrivano dall'Inghilterra però non sono incoraggianti: secondo quanto riportato dal 'The Sun', l'approdo di Dybala al Manchester United è in forte dubbio a causa delle alte richieste economiche del numero 10 della Juventus che avrebbe chiesto 14 milioni di euro all'anno. Dybala infatti lascerebbe Torino solo davanti ad un contratto importante e vantaggioso, solo un enorme aumento di stipendio lo convincerebbe ad andarsene. La situazione di stallo potrebbe consentire all'Inter di fare una mossa finale disperata.