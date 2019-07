CALCIOMERCATO NAPOLI MILIK INTER / Nonostante l'attestato di stima di Carlo Ancelotti rilasciato qualche giorno fa, all'interno della dirigenza del Napoli è in corso una riflessione sul ruolo e sul futuro di Arek Milik. A riportarlo è 'La Gazzetta dello Sport': il polacco è il profilo ideale su cui puntare per cercare di contendere il tricolore alla Juventus? Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Il polacco garantisce un certo rendimento, ma forse non quello che cerca un Napoli ambizioso che intanto è sempre forte su Mauro Icardi. Allora De Laurentiis potrebbe prendere in considerazione le offerte che arrivano per Milik: il Betis Siviglia è fortemente interessato a lui, attenzione all'Inter che potrebbe proporre uno scambio proprio con Icardi.