CALCIOMERCATO SERIE A JUVENTUS INTER ROMA DYBALA HIGUAIN LUKAKU DZEKO CAVANI MILIK ICARDI / Calciomercato in Serie A pronto letteralmente a esplodere in vista dei primi giorni di agosto, soprattutto per quanto riguarda i movimenti delle big in attacco. Tutto ruota intorno allo scambio Dybala-Lukaku anticipato dal video di Calciomercato.it di giovedì 25 luglio. L'operazione tra la Juventus e il Manchester United può scatenare un vero e proprio effetto domino che a partire dai bianconeri coinvolgerà con ogni probabilità Inter, Roma e Napoli, anche loro alle prese con movimenti da effettuare nel reparto avanzato. Numerosi gli attaccanti interessati, per quello che si annuncia come un tourbillon vertiginoso. Dallo scambio Dybala-Lukaku al futuro di Higuain, Mandzukic, Icardi, Cavani, Milik, facciamo il punto sul giro di mercato degli attaccanti per Juventus, Inter, Roma e Napoli.

Calciomercato Juventus, Dybala-Lukaku a un passo: Higuain e Mandzukic in attesa

La Juventus ha messo decisamente la freccia, sorpassando l'Inter che non è riuscita a trovare la quadratura con il Manchester United per Lukaku. Lo scambio Dybala-Lukaku si può fare quasi alla pari, i bianconeri e i 'Red Devils' hanno un'intesa di massima per un'operazione con un conguaglio di circa 15 milioni di euro a favore dei piemontesi. Manca soltanto il sì dell'argentino, ieri l'agente di Dybala è volato in Inghilterra per trovare l'accordo con il club britannico. Offerta da 8,5 milioni circa da parte dello United, richiesta dai 10 milioni a salire da parte di Dybala. In caso di accordo, numerose pedine pronte a muoversi all'interno dell'attacco bianconero. Calciomercato.it ha anticipato che non ci sono stati riscontri in Bundesliga per Mandzukic, l'attaccante croato è finito a propria volta nel mirino dello United, operazione che sarebbe comunque scollegata da quella principale visti gli eventuali costi piuttosto contenuti a carico degli inglesi. Potrebbe definirsi anche il futuro di Higuain, che accetterebbe a quel punto il corteggiamento della Roma.

Calciomercato Inter: obiettivo Cavani, ipotesi Roma-Napoli per Icardi

In programma un incontro tra il fratello-agente dell'argentino e il ds giallorosso, Juventus e Roma avrebbero da tempo l'accordo per complessivi 36 milioni (9 per il prestito e 27 per l'obbligo di riscatto nella prossima stagione).

Con Lukaku quasi sfumato, l'Inter va alla ricerca di un nuovo nome di grido per l'attacco. Il piano B dell'Inter si chiama Edinson Cavani, il 'Matador' in scadenza di contratto a giugno con il Psg intende trattare ma gli ostacoli sono rappresentati dall'ingaggio (11 milioni annui, l'Inter può spingersi a 9) e dalle richieste dei francesi, che valutano il giocatore poco meno di 50 milioni di euro. Si ripensa anche a Rebic, in più l'Inter come anticipato da Calciomercato.it ha alzato l'offerta per Dzeko. Ancora distanza di circa 5 milioni tra domanda e offerta, il bosniaco ha già da tempo in tasca l'accordo coi nerazzurri e spera nel via libera da parte dei giallorossi. Ma Dzeko può rientrare nell'intreccio Inter-Roma anche per quanto riguarda Icardi. Per l'attaccante argentino le possibilità di finire alla Juventus si riducono drasticamente, su di lui dunque i giallorossi e il Napoli, anche se si tratta di ipotesi per il momento non prese in grandissima considerazione. Trattativa tra Napoli e Inter per Icardi comunque viva, l'eventuale approdo di 'Maurito' in azzurro andrebbe quasi sicuramente ad incidere sul futuro di Arkadiusz Milik. Squadra e società credono in lui, ma le voci di mercato sul polacco sono comunque presenti. Milik piace in Spagna al Betis, ma per i parametri degli andalusi è un'operazione difficile: il Napoli chiede 60 milioni di euro. L'ex Ajax potrebbe chiedere in ogni caso la cessione in caso di arrivo di un concorrente del calibro di Icardi, in caso di permanenza si ridiscuterà il suo contratto ma tra il Napoli e Milik al momento c'è stallo sul rinnovo. La richiesta del giocatore si aggira almeno sui 3,5 milioni di euro a stagione, uno in più dell'ingaggio attualmente percepito.