JUVENTUS INTER CONTE / Juventus e Inter, è scontro totale. Non solo sul mercato, non solo in campionato ma anche... nei compleanni! Oggi Antonio Conte spegne 50 candeline ma soprattutto festeggia il suo primo compleanno nell'Inter: un traguardo sicuramente importante che però è stato omaggiato anche dai rivali di sempre, da quella Juventus con cui Antonio ha trionfato da giocatore e allenatore.

Il club bianconero infatti ha reso omaggio con un tweet a Conte, scatenando l'ira dei tifosi nerazzurri, e non solo, che non hanno perso l'occasione per commentare e attaccare via social. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI