CALCIOMERCATO JUVENTUS KEAN EVERTON / Moise Kean è pronto a lasciare definitivamente la Juventus e a diventare un nuovo giocatore dell'Everton: come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', il club inglese verserà nelle casse dei bianconeri 40 milioni di euro.

27-28 di parte fissa, i restanti verrano raggiunti con eventuali bonus. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Cifre importanti che garantiscono alla Juventus di registrare una plusvalenza totale,vistoche il ragazzo è cresciuto nel settore giovanile della Signora e non è stato pagato un euro con Paratici che si è assicurato in futuro di pareggiare eventuali offerte che arriveranno per l’attaccante nei prossimi anni. Oggi il giocatore è atteso in Inghilterra per le visite mediche e subito dopo arriverà l’ufficialità.