p>CALCIOMERCATO MILAN CORREA / Ilnon ha ancora alzato bandiera bianca per: lo sbarco in Italia dell'attaccante argentino dell'sembrava molto vicino ma negli ultimi giorni la trattativa ha subito un forte rallentamento. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', il Milan però non considera il discorso chiuso nonostante tra domanda e offerta ci sia una notevole distanza: il club spagnolo chiede almeno 50 milioni di euro, l'offerta dei rossoneri resta di dieci milioni più bassa. Il dialogo procederà nelle prossime settimane nel tentativo di far diminuire il prezzo con il tempo che stringe anche se c'è da registrare la forte concorrenza del Tottenham, club che può offrirgli anche il palcoscenico della Champions League

Senza un paio di cessioni in grado di portare milioni freschi nelle casse rossonera, difficilmente questa operazione potrà sbloccarsi. Per questo diventa inevitabile per il Milan cercare di monetizzare dalla cessione di André Silva e magari quella di Suso.