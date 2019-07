CALCIOMERCATO INTER ICARDI / Il calendario segna 31 luglio e Mauro Icardi è ancora un giocatore dell'Inter: uno scenario che sicuramente risultava quasi impossibile da pensare dopo le parole rilasciate agli inizi del mese davanti alle telecamere da Marotta e Conte, eppure l'attaccante argentino è ancora un giocatore nerazzurro. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Fino a qualche giorno fa si ipotizzava un futuro a forti tinte bianconere per Maurito, ma dopo l'accelerazione da parte della Juventus su Lukaku tutto fa pensare che la pista possa essere stata tramontata anche se nel calciomercato i colpi di scena non mancano mai.

Il futuro di Icardi così è ad un bivio: da una parte c’è il, dall’altra c’è la Roma (che potrebbe utilizzare Dzeko per arrivare a Icardi) . Due sole squadre per il suo futuro. A meno di sorpresissime all’orizzonte non c’è più la Juve, perché se va in porto lo scambio Lukaku-Dybala sarà il centravantone belga a mettersi sulle spalle il numero 9 bianconero. A meno che Maurito non scelga di lasciare l'Italia con l'dipronto a rilanciarlo.

Oggi Icardi intanto torna ad allenarsi insieme con Conte e con i compagni ad Appiano Gentile al rientro al lavoro dopo la tournée in Asia. Ieri l'ex capitano dell'Inter ha già ritrovato alla Pinetina il suo amico Lautaro assieme ad Asamoah, Godin e Vecino. Maurito svolgerà la prima parte dell’allenamento per poi farsi da parte durante le prove tattiche e le partitelle, restando fuori anche dalle prossime due amichevoli che attendono l'Inter.