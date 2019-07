CALCIOMERCATO ROMA HIGUAIN AGENTE JUVENTUS / Sull'asse Inter-Roma continua la telenovela legata ad Edin Dzeko, probabile partente. Ecco quindi che i giallorossi tornano forte sul mercato per agguantare un sostituto di alto profilo.

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' fa il punto della situazione legata a Gonzaloche ora sarebbe pronto ad aprire ad un trasferimento in giallorosso. In questi giorni, come riportato da noto quotidiano sportivo, è in programma un incontro tra il fratello e agente dell’attaccante,, eSi tratterebbe di un chiarissimo segnale dell’apertura del giocatore che sembra aver cambiato idea di fronte al muro eretto nelle scorse settimane. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

La Juventus da quasi un mese ha raggiunto l'accordo con la Roma sulla base di un prestito oneroso a nove milioni e obbligo di riscatto fissato a ulteriori ventisette, con tanto di buonuscita che i bianconeri dovrebbero concedere a Higuain. Finora il 'Pipita' ha provato in ogni modo a convincere Sarri e il club piemontese a concedergli un'altra chance ma i piani della Juve non dovrebbero cambiare. L'incontro tra l'agente e i giallorossi dovrebbe esserci in questo fine settimana.