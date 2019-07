p>CALCIOMERCATO INTER DZEKO ROMA / Mentre Romelu Lukaku appare oggi più vicino alla Juventus è pronto a chiudere con laper regalare Edinad Antonio. Tutte le news di calciomercato e non solo:

Come anticipato nei giorni scorsi dalla redazione di 'Calciomercato.it', l'Inter ha messo sul piatto un'offerta da 15 milioni di euro per convincere i giallorossi a privarsi del centravanti bosniaco ma al momento la Roma è ferma sulla propria richiesta da 20 milioni di euro. Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', l'affare Dzeko è comunque in dirittura d'arrivo: il bosniaco è tra i convocati per l’amichevole di oggi in programma contro il Perugia, ma l’Inter conta di chiudere a breve l’operazione. Il dialogo con la società giallorossa resta aperto: il rilancio a 15 milioni non ha sortito gli effetti sperati, ma la dirigenza nerazzurra ha in testa la possibilità di un ulteriore rilancio, magari attraverso dei bonus. Anche perché il bosniaco pare aver rifiutato l'idea di sedersi al tavolo con Petrachi per discutere del rinnovo.