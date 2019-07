CALCIOMERCATO JUVENTUS MANCHESTER UNITED MANDZUKIC / Romelu Lukaku a Torino, Paulo Dybala a Manchester: è questo lo scambio che sta prendendo sempre più forma tra United e Juventus.

Ma in ballo non c'è solo il futuro dell'attaccante belga e della stella argentina.

La Juve e il Manchester United infatti stanno parlando anche di Mario Mandzukic, attaccante che ha giocato in Bundesliga, in Liga, in Serie A, mai in Premier League.Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', l’operazione può decollare ad agosto perché per arrivare al croato non serve certo una spesa esagerata.