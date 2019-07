CALCIOMERCATO ROMA ALDERWEIRELD LOVREN GLIK / Stando a quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport' Petrachi cerca l’ultimo colpo in difesa dopo l'arrivo di Mancini. Sempre sott'occhio il profilo di Toby Alderweireld del Tottenham che ha però costi molto elevati.

L'alternativa di lusso porta dritto in casacon il 30enne croatoche vorrebbe andare via dopo aver giocato poco lo scorso anno. Il suo costo è di circa 20 milioni, ma la Roma punta ad un trattamento di favore dopo le ultime trattative con i 'Reds'. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Non mancano comunque le alternative con Rugani e Pezzella che appaiono complicate, mentre potrebbe tornare di moda per l'Italia il polacco Kamil Glik, 31 anni, del Monaco, club con il quale si stanno trattando le uscite di Nzonzi e Schick.