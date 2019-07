CALCIOMERCATO NAPOLI ICARDI INTER WANDA DE LAURENTIIS / Mauro Icardi è il sogno di queste notti da mezz’estate per il Napoli di Aurelio De Laurentiis che valuta il grandissimo colpo in attacco. Il fenomeno argentino dell'Inter potrebbe essere coinvolto anche in una maxi operazione con la Roma per Dzeko, ma la pista che porta agli azzurri rimane comunque vivissima.

Stando a quanto sottolineato dall'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' nonostante i nomi di Lozano econtinuino a veleggiare nella mente della dirigenza partenopea, Mauro Icardi sembra essersi issato in cima alle gerarchie, complice anche la situazione non chiara intorno a. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Il Napoli e l’Inter si sono avvicinati, l’ha fatto De Laurentiis con Marotta, e prima ancora a fungere da apripista ci aveva pensato Giuntoli con Wanda Nara. Per quanto riguarda i costi i nerazzurri chiedono 80 milioni di euro per il proprio centravanti mentre gli azzurri vorrebbero approfittare della situazione da separato in casa. De Laurentiis non ha fretta e tenterà di far abbassare la richiesta di Marotta sapendo che Icardi vuole andare via e tenendo conto anche delle alte richieste contrattuali che dovrebbe avanzare l'argentino. Pur senza ignorare gli altri obiettivi che circondano l'area di rigore, il Napoli sembra arrivato alla prova del nove.