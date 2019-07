CALCIOMERCATO TOTTENHAM POCHETTINO / Altra vittoria convincente per il Tottenham di Mauricio Pochettino che ha superato di misura il Real Madrid in 'Audi Cup'.

Un successo che però non sembra aver disteso i nervi dell'allenatore argentino che come riportato anche dal 'The Sun' ha poi commentato in modo deciso il mercato dopo la partita: "Io sono l'allenatore, non posso parlarne. Potrei farlo se mi cambiassero ruolo.? Della sua situazione non so niente. Io penso ad allenare i giocatori, la questione del contratto è in mano al suo agente e al presidente Levy".