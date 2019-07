CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA PSG LEONARDO / Lo scambio Lukaku-Dybala tra lo United e la Juventus viaggia su binari piuttosto sicuri anche se potrebbe non essere l'unica ipotesi di futuro per l'attaccante argentino. Stando a quanto rivelato dall'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' soltanto un rifiuto dell'ex Palermo al Manchester potrebbe far saltare il banco eppure c'è un'altra squadra che mantiene gli occhi puntati su di lui.

Si tratta del. In Francia infatti c'è ancora da risolvere il caso legato al destino dicon il probabile addio del brasiliano magari in direzione Barcellona che aprirebbe poi alla sua successione a Parigi. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

In tal senso Dybala potrebbe essere una pista praticabile considerati i rumors che vorrebbero Leonardo attento all'evolversi della situazione legata al fenomeno argentino.