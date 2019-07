CALCIOMERCATO INTER DZEKO CAVANI / Con Lukaku più vicino alla Juventus, l'Inter prova ad accelerare per altri profili. Ormai da tempo prosegue la trattativa con la Roma per Dzeko: i nerazzurri hanno messo sul piatto un'offerta da 15 milioni di euro, ma i giallorossi fanno muro perché vorrebbero prima di tutto assicurarsi un sostituto all'altezza; ad ogni modo la richiesta iniziale su espressa indicazione di Pallotta corrisponde a ben 20 milioni di euro.

Intanto, sull'asse Milano-Roma potrebbe nascere lo scambio Icardi-Dzeko , operazione portata avanti da alcuni intermediari vicini ai milanesi e costruita sulla base di 40/50 milioni di euro più il cartellino del bosniaco. Negli ultimi giorni, inoltre, è avanzata l'idea di un rinnovo del giallorosso che, secondo la 'Gazzetta dello Sport', avrebbe rifiutato aprendo invece a un eventuale futuro in Cina: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

Così, in attesa di un rilancio per Dzeko, l'Inter vaglia anche altre soluzioni per il suo attacco. Dopo Lukaku (per il quale non è comunque escluso un ultimo tentativo), l'obiettivo più importante è Edinson Cavani del PSG, il quale, secondo la rosea, avrebbe dato il suo assenso a un'eventuale trattativa. L'affare è complicato dalle cifre esose del suo ingaggio: i milanesi potrebbero offrire un triennale da 9 milioni di euro a stagione (bonus compresi), stessa cifra prospettata al belga dello United. Per il 'Matador', infine, potrebbe esserci anche la promessa di un futuro in Cina.