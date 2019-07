p>CALCIOMERCATO MILAN LEAO VISITE MEDICHE / Inizia l'avventura italiana di Rafael Leao Approdato ieri in Italia, l'attaccante ventenne stamane, come mostrano le immagini realizzate dagli inviati di Calciomercato.it , si è presentato presso 'La Madonnina' per le viite mediche di rito: clicca qui per restare aggiornato sulle news di mercato e non solo. Successivamente, quindi, dovrebbe firmare colun contratto di cinque anni da oltre tre milioni a stagione, mentre l'accordo con ilè stato trovato per una cifra intorno ai 35 milioni di euro.