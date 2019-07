CALCIOMERCATO JUVENTUS LUKAKU DYBALA / Juventus sempre più vicina a Romelu Lukaku.

Superata la concorrenza dell', che nel corso delle ultime settimane non è riuscita a colmare la grande distanza dal, i bianconeri vivono momenti decisivi nella trattativa che porterebbe il belga a Torino ein Inghilterra: l'accordo coi 'Red Devils' sembra raggiunto sulla base di uno scambio più un conguaglio di circa 15 milioni di euro in favore dei bianconeri. Ieri l'agente di Dybala è volato a Londra , notizia che testimonia l'accelerazione bianconera avvenuta nei giorni scorsi: clicca qui per restare aggiornato.

Se con Lukaku la Juve avrebbe un accordo per un ingaggio da 9 milioni di euro a stagione, riporta la 'Gazzetta dello Sport', manca solo l'ok della 'Joya' per chiudere la trattativa: il suo agente sta quindi trattando l'ingaggio con gli inglesi, che offrirebbero circa 8,5 milioni a stagione mentre la richiesta si aggira sui 10-12 milioni. La giornata importante, forse decisiva, sarà quella di domani, quando Dybala sarà a Torino per parlare con Sarri e Paratici. Intanto, nelle ultime ore avrebbe ricevuto anche la telefonata di Patrice Evra, che probabilmente gli ha consigliato la destinazione inglese. Concludendo, non è da escludere un ultimo rilancio dei nerazzurri per Lukaku, mentre avanza anche l'idea di un inserimento di Mandzukic o Matuidi nei discorsi tra i bianconeri e lo United.