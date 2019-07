CALCIOMERCATO INTER ICARDI BOCA JUNIORS / Non solo De Rossi. Il Boca Juniors sogna anche Mauro Icardi.

Intervenuto sulle frequenze di 'Radio Coperativa', il presidente Daniel Angelici ha ammesso: "So che Burdisso ha parlato con Zanetti per approfondire la situazione. Vale la pena provarci, non abbiamo nulla da perdere". Come anticipato da Calciomercato.it, però, per Icardi potrebbe aprirsi anche l'ipotesi Roma.