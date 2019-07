CALCIOMERCATO INTER REBIC / L'Inter fa sul serio anche per Ante Rebic, attaccante croato di proprietà dell'Eintracht Francoforte che rappresenta la prima alternativa a Lukaku.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', continuano i contatti per il classe 1993 e nelle ultime ore c'è stata un'accelerata nella trattativa con il club tedesco. L'eventuale affare si agirerebbe intorno ai 40 milioni di euro, con un'importante concorrenza da parte dell'. I 'Colchoneros' potrebbero infatti virare con forza sul croato in caso di fumata nera per. Al momento, però, l'Inter si è mossa in anticipo portandosi in prima fila nella corsa a Rebic.