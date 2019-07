CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA MANCHESTER UNITED / Sono giorni infuocati sull'asse Serie A-Premier League. A tenere banco in queste ore è soprattutto il possibile scambio Dybala-Lukaku tra Juventus e Manchester United. Come testimoniato in esclusiva da Calciomercato.it, infatti, con il nostro inviato che nella giornata di giovedì ha intercettato l'agente Federico Pastorello all'uscita dagli uffici milanesi della Juventus, il club bianconero sta tentando il sorpasso nei confronti dell'Inter per l'attaccante belga.

In questo senso, una svolta definitiva potrebbe arrivare nella giornata di giovedì, quando Dybala farà ritorno a Torino dalle vacanze: l'argentino incontreràe la dirigenza bianconera per capire le intenzioni di allenatore e società nei suoi confronti.

Al momento il giocatore sembra intenzionato a restare, ma Paratici e Nedved potrebbero anche fargli cambiare idea. Secondo quando riportato da 'Sky Sport', il club bianconero ha già raggiunto un accordo di massima con i 'Red Devils': l'eventuale cessione di Dybala, infatti, permetterebbe alla Juventus di mettere a bilancio un'importantissima plusvalenza. La palla passa ora alla 'Joya': tutto dipenderà dalla sua volontà.