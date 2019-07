LAZIO UFFICIALE CIPRIANO / Nuova operazione in entrata per la Lazio di Lotito e Tare. È infatti ufficiale l'arrivo di Gustavo Cipriano, difensore portoghese classe 2001 proveniente dal Santos.

Colpo in prospettiva, dunque, per il club biancoceleste, che ha reso noti i dettagli dell'affare in un comunicato ufficiale: "La S.S. Lazio informa di aver acquisito temporaneamente con diritto di opzione, sino al 30 giugno 2020, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore portoghese Gustavo Cipriano De Azevedo proveniente dalla società brasiliana Santos FC".