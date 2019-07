CALCIOMERCATO NAPOLI REAL MADRID ZIDANE / Zinedine Zidane glissa sul futuro di James Rodriguez, campione colombiano in cima alle preferenze del Napoli per questa campagna acquisti. Dopo la sconfitta nell'amichevole odierna contro il Tottenham, il tecnico del Real Madrid ha rilasciato alcune dichiarazioni: "James? Non so cosa accadrà - le sue parole riportate da 'As' - Siamo qui, ci alleniamo, giochiamo e penso solo a quello".

Stuzzicato nuovamente dai giornalisti, che gli hanno chiesto se fosse contento di una permanenza del calciatore, Zidane non ha risposto positivamente, nuovo segnale circa la sua volontà di cederlo: "Sono qui con i miei giocatori, penso a cosa stiamo facendo adesso. Niente di più".

Calciomercato.it ha già anticipato la volontà di Florentino Perez di trattenere James, nonostante la sua voglia di andare al Napoli e l'intenzione di cederlo da parte di Zidane. Tuttavia, per avvicinare le parti si attende una nuova mossa del presidente De Laurentiis.