CALCIOMERCATO MOURINHO / José Mourinho voglioso di tornare in panchina. Reduce da circa otto mesi di stop dopo l'esperienza altalenante al Manchester United, l'esperto tecnico ha parlato dei suoi desideri: "Ho il fuoco dentro e mi manca il mio calcio. Molti miei amici mi dicono di godermi il tempo libero che non ho mai avuto, ma io non riesco a farlo perché così non sono abbastanza felice per godermelo - le sue parole a 'Sky Sports UK' - La cosa più difficile per me in questo periodo è stata dire di no alle possibilità che ho avuto.

Non è una questione di dire 'devo lavorare, sì vado', ma è il livello di sfida che c'è. Voglio andare e scegliere chi è 'Mourinhista'. Quindi devo avere la pazienza di aspettare, di aspettare un'occasione che sia al livello del manager che sono".

LE NAZIONALI - "Sì un giorno mi piacerebbe, ma non adesso, troppo lavoro d'ufficio e poco di campo. Bisogna aspettare due anni per un campionato europeo, altri due per un Mondiale, non adesso, ma se un giorno avrò l'opportunità lo farò e se dovesse essere il Portogallo sarei molto orgoglioso".