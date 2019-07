MILAN ANDRE SILVA MONACO / Dopo aver ufficialmente salutato Patrick Cutrone, ceduto al Wolverhampton, il Milan resta alla ricerca di una nuova sistemazione anche per Andre Silva.

In questo senso, giungono ulteriori conferme sulla possibile riapertura dell'affare con il: secondo quanto riportato da 'Sky Sport', infatti, dopo la fumata grigia della scorsa settimana, con l'attaccante portoghese che sembrava ad un passo dal club monegasco, arrivano dei segnali di riapertura.

L'operazione potrebbe così riprendere quota nei prossimi giorni. Nonostante il rientro a Milanello, infatti, il classe 1995 resta in uscita. Si attendono ulteriori sviluppi.