E' pronta a iniziare l'avventura italiana di Leo Duarte.

Il giovane difensore, che ilpreleverà dala titolo definitivo per una cifra vicina agli 11 milioni di euro, è atteso in città per le visite mediche di rito e la successiva firma sul contratto. Così, riporta 'Sky Sport', arrivano conferme sulla sua presenza in Italia nella giornata di domani., dopo, sta quindi per accogliere un nuovo rinforzo di qualità per la sua rosa.