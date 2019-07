CALCIOMERCATO TORINO BELOTTI / Andrea Belotti leader indiscusso del Torino. Analizzando la stagione ventura, l'attaccante granata ha parlato anche delle indiscrezioni di mercato: "Undici offerte a Cairo? Questo dovete chiederlo a lui. Io so che sono qui al Torino, sono il capitano e ho un contratto lungo con questa società. Penso solo al presente e all'Europa League che è un obiettivo importante per noi - le sue parole a 'Sky Sport' - Penso che si veda in campo la carica, la grinta, la voglia di aiutare i compagni che metto in ogni partita.

Ed essendo il capitano è giusto che sia responsabile prima di tutti: se mi hanno dato la fascia significa che sono il simbolo di questo Torino".

Belotti ha poi parlato delle prospettive stagionali: "Dove si può arrivare? Per me molto lontano. Mazzarri è un perfezionista, questo è lo spirito giusto: l'attenzione che ci mettiamo in ogni gara e che lui cerca di trasmetterci. Io spero di fare tanti gol per me e per il Torino: se arriverò a quota 26 come due anni fa, spero di aver portato lontano la squadra sia lì che in campionato. I gol sono importanti se il Torino raggiunge determinati obiettivi. Nazionale? Ho sempre detto che per me la maglia azzurra è importante. Però passa tutto dal campo e devo dimostrare lì il mio valore. In Nazionale ancora di più, le sfide sono più difficili e sarà ancora più bello dare il contributo necessario. Devo dare tutto, poi Mancini è un grandissimo allenatore che sa fare bene le sue scelte".