FIORENTINA LIROLA SASSUOLO/ Pol Lirola sarebbe sempre più vicino a vestire la maglia della Fiorentina nella prossima stagione.

Stando infatti a quanto riportato da 'Sky Sport', i viola avrebbero trovato l'accordo con il Sassuolo per un'operazione intorno ai 12 milioni di euro con 4 di bonus, per un affare complessivo sui 16 milioni di euro. Inoltre, il club neroverde dovrebbe avere una percentuale del 10% sulla futura rivendita di Lirola. Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A---> clicca qui!