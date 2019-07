JUVENTUS DYBALA LUKAKU / Lukaku alla Juventus, Dybala al Manchester United: questa l'operazione che sta prendendo piede con gli agenti dell'argentino che sono volati in Inghilterra per provare a trovare l'accordo con il club inglese.

Un affare che però sembra non trovare l'approvazione del popolo bianconero: sui social i tifosi della Juventus si sono letteralmente scatenati con le proteste per la scelta della società. Dybala non si tocca, il motto juventino che va di moda in queste ore su Twitter e sono in molti ad evidenziare la contraddizione di cedere la Joya proprio ora che è arrivato un tecnico che ama giocatori come l'ex Palermo.

Ecco alcuni tweet: