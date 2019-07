CALCIOMERCATO JUVENTUS CHIESA FIORENTINA/ E' sempre più in bilico il futuro di Federico Chiesa con la Fiorentina.

L'esterno viola, seguito dalla Juventus, potrebbe lasciare il Franchi e, in merito, ha parlato anche Furio, agente FIFA, ai microfoni di 'Radio Marte': "Secondo me il giocatore potrebbe lasciare i toscani". Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A---> clicca qui!

Valcareggi ha poi aggiunto: "Domani ci sarà un incontro importante con Chiesa, così potremo capire qualcosa in più sulla vicenda. L'esterno ha deciso di andare via, ma la Fiorentina fa giustamente muro".