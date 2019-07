CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS LUKAKU ICARDI / L'incontro tra Pastorello e la Juventus, immortalato dalle telecamere di Calciomercato.it, ha acceso la trattativa tra i bianconeri e il Manchester United per Lukaku. Il belga, che fino a quel momento sembrava destinato all'Inter nonostante la distanza tra i club, ha iniziato a percorrere la strada che porta a Torino: accordo tra società, intesa con il calciatore e ora il viaggio a Londra degli agenti di Dybala che potrebbero portare alla fumata bianca.

Il tutto con Maurocome spettatore interessato: se finora l'argentino ha mostrato la voglia di restare all'Inter e atteso le mosse della Juventus, l'eventuale arrivo di Lukaku in bianconero chiuderebbe di fatto la porta della squadra di Sarri all'ex capitano nerazzurro. Quale futuro allora per l'attaccante che l'Inter ha già scaricato? Resterebbe in piedi la pistaconche potrebbe avere la strada spianata per convincere Wanda Nara e lo stesso Icardi ad approdare alla corte di: senza la rivale più accreditata, gli azzurri potrebbero provare ad abbassare le richieste di, forti anche del tempo che passa e che inevitabilmente inciderà nella trattativa. Da considerare anche l'ipotesi Roma, mentre al momento dall'estero non arrivano segnali concreti anche se non mancano comunque gli interessamenti.