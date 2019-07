MILAN LEAO VIDEO / Rafael Leao è pronto a diventare un nuovo calciatore del Milan: l'attaccante brasiliano del Lille è arrivato questa mattina in Italia accompagnato dai suoi agenti.

Cinque ore di incontro nella sede del club rossonero per il 20enne, protagonista lo scorso anno con 8 gol in 24 partite alla sua prima stagione in Francia: appena uscito dagli uffici del Milan, il calciatore si è diretto - sempre in compagnia dei procuratori - all'hotel Principi di Savoia di Milano dove alloggerà in attesa di visite mediche e firma. L'accordo è stato trovato per una cifra intorno ai 35 milioni di euro con contratto di cinque anni da oltre tre milioni di euro a stagione per il calciatore.