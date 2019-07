CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA MANCHESTER UNITED/ Stando a quanto riportato da 'Sky Sport', l'agente di Paulo Dybala sarebbe a Londra per trattare con il Manchester United il trasferimento dell'argentino in Premier League. L'attaccante ex Palermo, coinvolto nella trattativa per Romelu Lukaku, potrebbe quindi vestire la maglia dei Red Devils nella prossima stagione.

Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A---> clicca qui!

Dopo l'interesse del Tottenham, ora sembrerebbe quindi lo United il club più accreditato per ottenere le prestazioni della Joya. Sponda Juventus invece, potrebbe avvicinarsi il colpo Lukaku, attaccante belga seguito a lungo dall'Inter in questa sessione estiva di calciomercato.