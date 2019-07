CALCIOMERCATO ROMA DZEKO INTER MAROTTA/ Edin Dzeko è uno dei nomi più caldi per l'Inter in questa sessione estiva di calciomercato.

In merito alla situazione dell'attaccante bosniaco, ha parlato anche Beppe, amministratore delegato nerazzurro, a margine del Consiglio Federale: "Non c'è alcuna novità, neanche su Edin". Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A---> clicca qui!

Non si espone dunque il dirigente dell'Inter. Il club meneghino intanto prosegue il suo precampionato, domenica pomeriggio affronterà infatti il Tottenham in una sfida valida per l'International Champions Cup.