Calciomercato Roma, obiettivo Alderweireld: in campo contro il Real

CALCIOMERCATO ROMA ALDERWEIRELD TOTTENHAM / Alderweireld è un obiettivo della Roma. I giallorossi hanno messo nel mirino il centrale del Tottenham, che questo pomeriggio sta giocando dal primo minuto il match amichevole contro il Real Madrid. Un segnale chiaro di come gli Spurs vogliano continuare a puntare sul giocatore.

Non è un caso che le richieste del Tottenham per Alderweireld siano davvero alte ma i giallorossi vogliono provare a portarlo nella Capitale.