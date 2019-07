CALCIOMERCATO MILAN GIAMPAOLO SUSO / Questioni di campo, questioni economiche: il Milan fa i conti e cerca la quadra giusta per regalare a Giampaolo una rosa in grado di far bene. Lato campo c'era qualche dubbio sulla capacità di Suso di adattarsi al 4-3-1-2 attuato dall'ex tecnico della Sampdoria: lo spagnolo invece ha risposto positivamente da trequartista e ha strappato gli applausi del proprio allenatore.

Questo però potrebbe non bastare per vederlo in rossonero nella stagione che sta per iniziare: lo spagnolo è in scadenza nel 2022, ha un contratto da tre milioni l'anno e ha già chiesto un adeguamento, richiesta che la società ha rispedito per ora al mittente. Per lui si è parlato di Roma ma anche di interessamenti dall'estero, come quello deldi. Per l'exquindi il futuro è ancora da scrivere: dovesse arrivare l'offerta giusta, la sua cessione potrebbe arrivare nonostante gli applausi di Giampaolo.