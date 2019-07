Calciomercato Inter, colpo Cavani: il Psg non cambia idea

CALCIOMERCATO INTER CAVANI PSG / Edison Cavani è il piano B dell'Inter di Antonio Conte. I nerazzurri sono alla ricerca di un centravanti: l'obiettivo numero uno resta Lukaku, nonostante le mille difficoltà e la fort concorrenza della Juventus.

Portare a Milano l'ex Napoli non sembra comunque facile: come raccontato, Cavani viene valutato ben 50 milioni di euro dale ha un contratto di 14,1 milioni di euro. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Troppi per le casse dei nerazzurri ma una buona notizia viene dalla Francia: il Psg - come conferma 'Le10Sport.com' - non avrebbe, infatti, intenzione di rinnovare il contratto (in scadenza nel 2020) di Cavani.