NAPOLI TONELLI FIORENTINA / Tra i nomi in uscita dal Napoli c'è anche quello di Lorenzo Tonelli, rientrato in azzurro dopo l'anno alla Sampdoria: il difensore ex Empoli è destinato a lasciare la squadra di Ancelotti e sulle sue tracce c'è anche la Fiorentina. Le società sono in trattativa ma al momento la distanza tra offerta e richiesta è ancora ampia (5 contro 7 milioni).

Così, riporta 'Il Mattino', la società viola potrebbe provare anche a cambiare la formula del trasferimento chiedendo il calciatore in prestito. Tonelli non rientra nei piani di Ancelotti che in difesa ha già cinque centrali (Manolas, Koulibaly,, Chiriches e Luperto) ed è destinato a lasciare Napoli: una conferma potrebbe essere presa in considerazione soltanto qualora arrivasse un'offerta per il difensore serbo, per il quale la trattativa per il rinnovo è in standby.