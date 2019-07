Calciomercato Inter, svolta Bale: la decisione del Real

CALCIOMERCATO INTER BALE REAL MADRID / Futuro tutto da scrivere per Gareth Bale. L'attaccante gallese, dopo il mancato trasferimento in Cina, dovrebber comunque lasciare il Real Madrid: i rapporti tra l'ex Tottenham e Zidane - come riporta 'SkySports' - si sono 'irrimediabilmente' rotti.

Il club blancos sperava che la cosa potesse sistemarsi durante la tournée americana ma così non è stato. Bale, che stato accostato con insistenza all'I, resta in uscita dal Real ma venderlo non sarà facile: il club spagnolo - come si legge - non vorrebbe cedere il gallese ad un'altra squadra che gioca in, specialmente in prestito o ad un prezzo irrisorio.