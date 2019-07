Sampdoria, via Capezzi: due ipotesi sul tavolo!

SAMPDORIA CAPEZZI CALCIOMERCATO / Leonardo Capezzi è pronto a lasciare la Sampdoria in questa sessione di calciomercato.

Per restare aggiornato con tutte le news di mercato CLICCA QUI . Per il centrocampista non mancano le possibilità: sul tavolo - come riporta 'Sky Sport' - ben due ipotesi, una che porta alla(scambio con Federico) e l'altra allin cambio di. Possibile novità già nella giornata di domani.