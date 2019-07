Calciomercato Milan, addio Cutrone: visite mediche in corso

CALCIOMERCATO MILAN CUTRONE / E' la giornata dell'addio ufficiale al Milan. Patrick Cutrone, volato ieri in Inghilterra, come riporta 'Sportmediaset', sta svolgendo le visite mediche per il Wolverhampton.

E' attesa per oggi dunque l'annuncio, che porterà il Milan ad incassare una cifra vicina ai 20 milioni di euro. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Per il giovane calciatore contratto fino al 2023 a due milioni di euro netti a stagione