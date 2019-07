NAPOLI PEPE ARSENAL / Nicolas Pepe è un nuovo calciatore dell'Arsenal, manca soltanto l'annuncio ufficiale per chiudere la trattativa: accostato al Napoli, con l'incontro tra gli agenti e gli azzurri nel ritiro di Dimaro, l'attaccante ivoriano lascia il Lille e si trasferisce alla corte di Emery.

Il 23enne si è sottoposto questa mattina alle visite mediche, terminati i test fisici ha siglato il ricco contratto che lo legherà ai Gunners. Per Pepe all'Arsenal , trattativa raccontata da Calciomercato.it, è ormai questione soltanto di annuncio ufficiale: presto - riporta 'The Sun' - arriverà il comunicato che sancirà la formalizzazione di un affare per il quale il club londinese sborserà oltre 80 milioni di euro, cifra alla quale bisognerà aggiungere l'ingaggio del calciatore e le commissioni chieste dagli agenti.