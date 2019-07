CALCIOMERCATO JUVENTUS REAL MADRID POGBA MANCHESTER UNITED / Riportare in Serie A Paul Pogba si fa sempre più difficile per la Juventus. I bianconeri devono fare i conti con il Real Madrid, che ha posto il francese in cima alla lista dei desideri. Il Manchester United continua a far muro ma i sempre più probabili arrivi di Milinkovic-Savic e BrunoFernandes dovrebbe favorire l'uscita del centrocampista.

vuole a tutti i costi Pogba e come si legge su 'AS', Florentino è pronto alla prima vera offensiva nei primi di agosto, a chiusura del mercato in Inghilterra (l'otto agosto). Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Una strategia simile a quelle che consentì di mettere a segno i colpiin passato