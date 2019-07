CALCIOMERCATO INTER DZEKO ROMA VERGANI / Antonio Conte è stato chiaro e diretto, Marotta ha recepito e colto il messaggio: l'Inter è chiamata al più presto a regalare dei rinforzi in attacco al suo nuovo tecnico. In questo precampionato l'ex tecnico del Chelsea infatti ha potuto schierare i giovani Colidio, Esposito e Vergani assieme a Longo e Puscas, rientrati dal prestito dell'ultima stagione. Senza dimenticare Perisic, prima schierato come esterno tuttofascia poi dirottato in attacco. Troppo poco per una squadra che ha grande ambizione e voglia di tornare al successo.

Mentre il Derby d'Italia con la Juventus per Lukaku occupa le prime pagine di tutti i giornali sportivi, come noto da tempo l'Inter è al lavoro per cercare di portare a Milano Edin Dzeko. Come anticipato nei giorni scorsi dalla redazione di 'Calciomercato.it', l'Inter ha messo sul piatto un'offerta da 15 milioni di euro per convincere i giallorossi a privarsi del centravanti bosniaco ma al momento la Roma è ferma sulla propria richiesta da 20 milioni di euro. Secondo quanto raccolto, è possibile che Edoardo Vergani, attaccante classe 2001 dell'Inter, venga nuovamente inserito nella trattativa, dopo essere stato vicino alla Roma già a giugno, per abbassare le richieste economiche della dirigenza giallorossa e ridurre la distanza di 5 milioni che c'è tra le due dirigenze.